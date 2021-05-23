أعلن حاكم ولاية مارانهاو الواقعة في شمال شرق البرازيل، أنه سيتعين على الرئيس جايير بولسونارو دفع غرامة بسبب مشاركته في تجمّع بالمنطقة بدون كمامة في خضم جائحة كوفيد-19.

وقال الحاكم اليساري فلافيو دينو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن السلطات الصحية في مارانهاو «فرضت غرامة على رئيس الجمهورية الذي أقام تجمعات دون أدنى احتياط صحي».

وأضاف أن «القانون واحد للجميع»، موضحا أن القيود المعمول بها في مارانهاو «تحظر التجمعات لأكثر من 100 شخص وتفرض وضع الكمامة».

وسيحدد مبلغ الغرامة بعد أن تقدم الرئاسة دفاعها في غضون 15 يوما، وينص القانون على غرامة تراوح بين ألفين و1.5 مليون ريال (300 إلى 230 ألف يورو).

ولم تجب الرئاسة على سؤال وجهته إليها وكالة فرانس برس حول الموضوع.

وشارك جايير بولسونارو الجمعة في حفل رسمي لتسليم سندات ملكية زراعية في منطقة ريفية تبعد 500 كيلومتر من عاصمة ولاية مارانهاو.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على حساب «تويتر» الرسمي لبولسونارو وجوده وسط حشود دون كمامة أثناء استقباله من مئات الأشخاص.