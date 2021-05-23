حذر العالمان الصينيان، ويي فينغ شي وجورج غوا، من أن تكوين وتاريخ سلالة فايروس إنفلونزا الطيور «H5N8» يهددان باحتمال حدوث جائحة أخرى.

ووفقا لتحقيق طبي، نشرته بوابة «إكسبرس» الطبية، فإنه «يلاحظ أنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فايروس الإنفلونزا لأول مرة لدى طيور البط في الصين في عام 2010، وبحلول عام 2014، شوهد تفشي المرض في اليابان وكوريا الجنوبية في كل من الطيور الداجنة والبرية، وفي عام 2016، تم العثور عليه لدى الطيور في الهند وروسيا ومنغوليا والولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا».

ويضيف: «بحلول عام 2020، لوحظ تفشي المرض في 46 دولة»، فيما أشار العالمان الصينيان بأن هذه القصة تشير إلى أن «الفايروس يمكن أن ينتشر بسرعة كبيرة، والأكثر إثارة للقلق، هو تقرير العدوى لدى 7 عمال زراعيين روس في ديسمبر الماضي».

وفقا للعالمين: «لم تظهر على العمال المصابين أي أعراض ولم تظهر عليهم أي علامات على انتقال الفايروس من شخص إلى آخر».

ولاحظ الباحثان أيضا، أن «فايروس (H5N8) شديد العدوى، لكن المراقبة اليقظة للمزارع والأسواق والطيور البرية، بالإضافة إلى تدابير مكافحة العدوى القياسية، يمكن أن تبطئ من انتشار الفايروس».