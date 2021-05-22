٨ عقود ودعت الرفاقيمن الاقراب واصحاب عتاقي٨ عقود وعزومك قويه٨ عقود وانت بعز راقي٨ عقود تبذل من سنينكخذيت الصعب ما رمت الرقاقي٨ عقود واعمالك جليلةلك البيضا ترفرف ثم تساقي٨ عقود حليت لبلادكمن الصعبات في كل الطراقي٨ عقود يا خالد وتسمويا بو بندر عساك بخير باقي٨ عقود والعالم تحبكوتنظر لك بعزٍ واشتياقي٨ عقود ظللنا قصيدكوللعشاق خلوك انت راقي٨ عقود تفصح ونتسمعمن الجزلات يا كيف انت ناقي٨ عقود والفكر المميزمعك مملوك ما يطلب عتاقي٨ عقود والهامات تعلوومعك المجد ما يقوى الفراقي٨ عقود نطلب من إلهييزيدك مثلهن والعز باقي