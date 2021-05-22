الأمير خالد الفيصل
الأمير خالد الفيصل
زبن بن عمير
زبن بن عمير
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زبن بن عمير
٨ عقود ودعت الرفاقي

من الاقراب واصحاب عتاقي


٨ عقود وعزومك قويه

٨ عقود وانت بعز راقي

٨ عقود تبذل من سنينك

خذيت الصعب ما رمت الرقاقي٨ عقود واعمالك جليلة

لك البيضا ترفرف ثم تساقي

٨ عقود حليت لبلادك

من الصعبات في كل الطراقي

٨ عقود يا خالد وتسمو

يا بو بندر عساك بخير باقي

٨ عقود والعالم تحبك

وتنظر لك بعزٍ واشتياقي

٨ عقود ظللنا قصيدك

وللعشاق خلوك انت راقي

٨ عقود تفصح ونتسمع

من الجزلات يا كيف انت ناقي

٨ عقود والفكر المميز

معك مملوك ما يطلب عتاقي

٨ عقود والهامات تعلو

ومعك المجد ما يقوى الفراقي

٨ عقود نطلب من إلهي

يزيدك مثلهن والعز باقي