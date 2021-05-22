٨ عقود ودعت الرفاقي
من الاقراب واصحاب عتاقي
٨ عقود وعزومك قويه
٨ عقود وانت بعز راقي
٨ عقود تبذل من سنينك
خذيت الصعب ما رمت الرقاقي٨ عقود واعمالك جليلة
لك البيضا ترفرف ثم تساقي
٨ عقود حليت لبلادك
من الصعبات في كل الطراقي
٨ عقود يا خالد وتسمو
يا بو بندر عساك بخير باقي
٨ عقود والعالم تحبك
وتنظر لك بعزٍ واشتياقي
٨ عقود ظللنا قصيدك
وللعشاق خلوك انت راقي
٨ عقود تفصح ونتسمع
من الجزلات يا كيف انت ناقي
٨ عقود والفكر المميز
معك مملوك ما يطلب عتاقي
٨ عقود والهامات تعلو
ومعك المجد ما يقوى الفراقي
٨ عقود نطلب من إلهي
يزيدك مثلهن والعز باقي
من الاقراب واصحاب عتاقي
٨ عقود وعزومك قويه
٨ عقود وانت بعز راقي
٨ عقود تبذل من سنينك
خذيت الصعب ما رمت الرقاقي٨ عقود واعمالك جليلة
لك البيضا ترفرف ثم تساقي
٨ عقود حليت لبلادك
من الصعبات في كل الطراقي
٨ عقود يا خالد وتسمو
يا بو بندر عساك بخير باقي
٨ عقود والعالم تحبك
وتنظر لك بعزٍ واشتياقي
٨ عقود ظللنا قصيدك
وللعشاق خلوك انت راقي
٨ عقود تفصح ونتسمع
من الجزلات يا كيف انت ناقي
٨ عقود والفكر المميز
معك مملوك ما يطلب عتاقي
٨ عقود والهامات تعلو
ومعك المجد ما يقوى الفراقي
٨ عقود نطلب من إلهي
يزيدك مثلهن والعز باقي