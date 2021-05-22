حصدت المغنية بلقيس فتحي 10 ملايين مشاهدة لـ«ديو» أغنيتها الجديدة «ممكن»، بمشاركة المغني العراقي سيف نبيل، التي نشرتها على صفحتها في «انستغرام» مساء (الجمعة)، وحصلت في وقت قياسي على تفاعل واسع وتعليقات بالآلاف من المتابعين الذين وصفوا العمل بالناجح والمميز، خصوصا أن بلقيس أدت الأغنية باللهجة العراقية ما لفت إليها الأنظار. وتناقل رواد مواقع التواصل الأغنية التي لحنها المؤلف سيف الفارس. كما شاركت بلقيس صورا وفيديوهات من احتفالها بذكرى ميلاد ابنها تركي، وظهرت في مقطع فيديو تراقص رجل استعراض يرتدي لباس البهلوان في مشهد حصد آلاف الإعجابات. وعلقت بلقيس: «الجلوس مع الأطفال متعة.. سعدنا كثيرا في حفلة تركي».من جهتها، أحدثت الفنانة المصرية يسرا ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو أثناء وصلة رقص مع مواطنها عمرو دياب على المسرح في حفلة زفاف أُقيمت مساء (الجمعة) في الجونة، فيما سادت حالة من الجدل بين الجمهور، بسبب مشاهدتها ترتدي الأسود صباح ذات اليوم خلال مشاركتها في تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم، وبعد ساعات ترتدي الأحمر وترقص في زفاف، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورجال الأعمال، مستنكرين ما فعلته واعتبروه لا يليق بمسيرة يسرا الفنية.أما عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية انتصار الشراح، فكشف زميلها الكويتي محمد العجيمي أنه زارها في المستشفى الأميري الذي تتلقى فيه العلاج، ونشر صورة تجمعه بالشراح عبر حسابه على «إنستغرام» (السبت)، إذ ظهرت فيها على السرير الأبيض، وحولها عدد من الأجهزة الطبية التي تعينها على التعافي من وعكة صحية بسبب وجود بكتيريا في الدم، فيما سحب الأطباء الماء الزائد من جسمها، وكتب العجيمي: «الحمد لله، قاعدة تتجاوب مع العلاج.. وتوصيكم بعدم نسيانها من الدعاء».