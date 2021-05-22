احتفظ أسترالي مصاب باضطراب التخزين «الاكتناز القهري»، بجثة سارق منزله لأكثر من 15 عاماً، ووفق قناة «ABC» الأسترالية العامة (السبت)، اكتشفت السلطات الأسترالية الواقعة التي قادت لجريمة قتل حدثت عام 2006، بطلها بروس روبرتس المقيم في سيدني، وضحيتها لص حاول السطو على منزله، بينما استخدم أكثر من 100 عبوة معطر للجو لإخفاء رائحة العفن. وأبان الطب الشرعي أن روبرتس أردى شاين سنيلمان قبل سنوات طويلة، فيما كشف الأطباء أن روبرتس يعاني مرضاً نفسياً يعرف بـ(صعوبة التخلص من المقتنيات والحاجة الدائمة للاحتفاظ بها) ولم يكن يخرج من بيته منذ سنوات، كما عثر في المنزل على 10 أسلحة نارية.