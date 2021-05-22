احتفت مدرسة إنجليزية في مدينة كوفنتري بالمملكة المتحدة بأبناء المبتعث السعودي لدراسة الدكتوراة عبدالرحمن القعود وزوجته أميرة عسيري، بمشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك أخيرا. بعدما نشرت «عكاظ» أفراحهم مع عدد من أبناء المبتعثين في منزلهم ببريطانيا، بنشر صورهم، إذ أصر الطالبان مؤيد وصهيب على طباعة صورهما وإهدائها لمعلماتهما بالمدرسة اللاتي أكملن فرحة الصغار وشاركنهم فرحة العيد والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب. بدوره ثمن رئيس النادي السعودي في كوفنتري محمد القحطاني وعدد من المبتعثين لفتة الصحيفة ومشاركتها في تغطية احتفالات وأفراح الأندية الطلابية بالمملكة المتحدة، وحرص الصحيفة على التواجد بين المبتعثين، ما يخفف على ذويهم شعورهم بافتقاد أبنائهم في مثل هذه المناسبات.