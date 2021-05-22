على رغم فوائد تقشير الوجه بنوعيه الكيميائي والمنزلي إلا أنه يُعرض الجلد لأضرار عدة، قد تمتد للأعضاء الحيوية. ووفق «إندبندنت» البريطانية (السبت)، يحذر خبراء التجميل من تعرض الجلد للتهيج والاحمرار لمدة قد تستمر أشهرا عدة، ما يستوجب الانتباه لنوع التقشير حتى لا يؤدي لالتهابات بكتيرية أو فطرية وفايروسية خصوصا إذا كانت البشرة حساسة وداكنة، كما نبهوا من اسمرار لون الجلد، أو ظهور بقع أفتح من اللون الطبيعي. مشددين على ضرورة مراجعة الطبيب حال الشعور بتنميل أو تورم بالبشرة، أو ظهور ندوب، أو انتشار حبوب مشابهة لحب الشباب، أو زيادة حساسيتها تجاه مصادر الضوء، أو ظهور مشكلات بالقلب والكلى والكبد.