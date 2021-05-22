كشف تقرير لإحدى الشركات بأن Fitbit هو أسوأ تطبيق للهواتف الذكية يمكن استخدامه إذا كانت البطارية ضعيفة.

وحللت شركة التخزين السحابي pCloud ما يعادل 100 من أكثر التطبيقات شيوعا والمطالب التي تقدمها على جهازك.

وشملت أسوأ تطبيقات استنزاف البطارية Fitbit وVerizon، إذ كانا في أعلى القائمة برصيد 92 من 100، يليهما «أوبر» وSkype. وفي المركز الخامس كان «فيسبوك» وAirbnb، ومنصة البث المباشر BIGO LIVE - وجميعها بدرجة 82 من أصل 100. ومن بين المراكز العشرة الأولى أيضا «إنستغرام» و«سناب شات» و«واتساب» و«أمازون»، إضافة إلى تطبيقات المواعدة «تيندر» وBumble وGrindr.

وقالت pCloud في منشور بالمدونة: «مع اعتراف 93% من مستخدمي الهواتف الذكية باستخدام التطبيقات يوميا، بدأت بطاريات الهواتف تعاني، ما يجعلنا بلا هاتف بحلول نهاية اليوم. ولمعرفة التطبيقات الأكثر تطلبا على هواتفنا، تم إجراء دراسة لاكتشاف التطبيقات التي تعتبر قاتلة الهواتف السرية».

وحللت pCloud مجموعة عوامل هي العمليات التي يستخدمها كل تطبيق، مثل الموقع أو الكاميرا، والبطارية التي تستخدمها هذه التطبيقات، وما إذا كان الوضع المظلم متاحا.

ويمنح الوضع الداكن المستخدمين خيار تحويل خلفية واجهة التطبيق الخاصة بهم من الأبيض إلى الأسود لتسهيل الأمر على العين، وتوفير ما يصل إلى 30% من طاقة البطارية على الهاتف.

وتبين أن Fitbit وVerizon يسمحان بتشغيل 14 من الميزات الـ16 المتاحة في الخلفية، بما في ذلك الـ4 الأكثر تطلبا (الكاميرا والموقع والميكروفون واتصال Wi-Fi).

وكانت 6 من بين أفضل 20 أداة لاستنزاف البطارية عبارة عن منصات وسائط اجتماعية - «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«يوتيوب» و«واتساب» وLinkedIn. وتبين أن موقع «تويتر»، أحد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، غائب بشكل ملحوظ عن المراكز العشرين الأولى، إذ احتل المرتبة 25.

وحسب «روسيا اليوم»، نظرت pCloud أيضا في التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من الذاكرة، بناء على متوسط ​​الهاتف الذي يحتوي على ما يصل إلى 64 غيغابايت من التخزين المدمج، ونظام التشغيل الذي يستهلك ما يصل إلى 10 غيغابايت تقريبا، وكان Fitbit و«فيسبوك» من بين الـ5 الأوائل في هذه الفئة.

وأوضحت: «بشكل عام، تشير الدراسة بوضوح إلى أن تطبيقات الوسائط الاجتماعية لا تزال واحدة من أكبر قتلة الهاتف عندما يتعلق الأمر باستنزاف البطارية».