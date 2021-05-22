تداولت وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن سبب وفاة الفنان المصري سمير غانم هو إصابته بالفطر الأسود المنتشر حالياً في الهند.

ويأتي ذلك بعد إعلان شقيق الفنان الراحل بأن سمير غانم تجاوز خطر كورونا وأصيب بفشل كلوي، وأصيب بمرض الفطر الأسود في عينيه.

وكان المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء طالب وزارة الصحة المصرية بضرورة إصدار بيان يوضح حقيقة الأمر، واصفاً الأمر بالمرعب إذا كانت السلالة الهندية وصلت إلى مصر، فيما رفض رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان الدكتور محمد عبدالفتاح الحديث بشكل مُفصل عن وفاة الراحل سمير غانم، معتبرها نوعاً من الخصوصية لا ينبغي الخوض فيه احتراما لمشاعر أسرته ومحبيه، وأيضاً احتراماً لحرمة الموت.

وبحسب صحيفة «المصري اليوم»، أكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة، أن وزارة الصحة لم تسجل حتى الآن أية حالة إصابة بالفطر الأسود في مصر بالنسبة لمرضى كورونا، وأنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن انتشار سلالة الفطر الأسود في مصر بين مصابي كورونا.

وأضاف عبدالفتاح أن هذا الفطر ضعيف وليس مميتاً أو قاتلاً، ويوجد في التربة والأسمدة والمواد العضوية المتحللة، ولا يصل للإنسان إلا من خلال مرطبات الأكسجين والبيئة غير النظيفة، كما أنه لا يسبب أي مضاعفات لأصحاب المناعة العادية، لكنه يؤثر فقط في الأفراد أوالمرضى من أصحاب المناعة الضعيفة، مشيراً إلى أنه في حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفايروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل مع الوباء.