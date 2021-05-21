تعقد منظمة الصحة العالمية، اجتماعا الأسبوع القادم، للبحث عن سبل تجنب كارثة أخرى، بعد جائحة كورونا.

وقال مدير المنظمة تيدروس ادهانوم غيبريسوس: هذه الجمعية العالمية الرابعة والسبعون للصحة التي تعقد افتراضيا كما حصل السنة الماضية من 24 مايو حتى 1 يونيو «هي بدون شك إحدى أهم الجمعيات في تاريخ منظمة الصحة العالمية».

وسيتحدث خلالها العديد من القادة بينهم رؤساء دول مع افتتاح النقاشات، والهدف: أخذ العلم باستجابة العالم غير المناسبة لوباء كوفيد-19 ووضع خطة لمواجهة أوبئة أخرى في المستقبل.

وأكد الدكتور تيدروس أن «السنة الماضية كانت الأكثر صعوبة في تاريخ منظمتنا. لكنها أظهرت أيضا لماذا يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى منظمة صحة عالمية قوية ومستدامة».