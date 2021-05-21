فاجأت المغنية الأمريكية الشهيرة ليدي غاغا الوسط الفني بحديثها عن مأساة أصابتها في بداية مشوارها الفني.

وقالت ليدي غاغا إنها حملت في سن التاسعة عشرة بعد أن اعتدى عليها منتج موسيقي في بداية مشوارها الفني، في صدمة قالت إنها أصابتها بانهيار نفسي تام، بحسب «سكاي نيوز».

وتحدثت المطربة ومؤلفة الأغاني صراحة عن أزمتها خلال مشاركتها في برنامج «أنا الذي لا تراه» الذي تقدمه محطة «أبل تي في بلس»، وهو برنامج من إنتاج أوبرا وينفري والأمير هاري، ويركز على الصحة العقلية.

ليدي غاغا تذكرت إصابتها بحالة انفصال تام عن العالم بعد سنوات من تعرضها للواقعة، وقالت: «لعدة سنوات.. لم أكن نفس الفتاة».

وأوضحت غاغا أن حالتها شخصت بعد عدة سنوات بأنها حالة اضطراب ما بعد صدمة، بعد دخول المستشفى للعلاج من ألم مزمن.

رفضت غاغا إعلان اسم ذلك المنتج، موضحة أنها لا تريد أبدا مواجهة ذلك الشخص مرة أخرى، مشيرة إلى أن تلك الواقعة ألهمتها تأليف أغنيتها بعنوان «خنزير» عام 2013.