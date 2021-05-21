بين أمس مضىوغدٍ سوف يأتيوزمان لن يغيبوقفوا على قمة الأرضوكل شيءفي طريقهم ميسّروكل نجمةفي فلكها البعيد سائرةفالتاريخ للبدووالجغرافيا للبدووهذا الهواء لأولئك البدوإنه انتعاش الصحراء المهيبة..***بدوٌ عرفوا الحضارةوكشفوا حجابهاوأبحروا في مراكبهاوبنوا باديتهميوم أن كان أولئكيتهجون أسماءهمفجبال هؤلاء البدومن الصخروبيوتهم من الصخروحتى إنسانهم من الصخرأناس مثل الأشجارينتمون للأرض والبراريوديدنهم الرُقيوإن حاول أولئك اقتلاعهمسيبقون.. ويبقون.. ويبقون..***من الأرض.. إلى الأرضوليل يبوح بأسراره للسماءفإذا انتصفت شمس البدوكانت شمسهم بوابة الصبحوعلى عتمة من ضياءصاغوا أنشودة البيداءليعانقوا الفضاء..فكان لا بد من اتخاذ موقفوكان الموقففي لحظة مفارقةلا مكان فيه للاعتذارفقد عبرت العربة المكانولا حل سوى الرد الحكيمولكل حادث حديثولكل ردة فعل وقتها***أولئك البدوكتبوا على الأرض:محافظون على «البداوة»ومغادرون إلى «المستقبل»وليبقَ أولئك على «المرافئ».