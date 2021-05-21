سفير المملكة في لبنان وليد بخاري يستقبل وفوداً لبنانية داخل خيمة، مستنكرين تصريحات شربل. (واس)
امتزاج العراقة بالحضارة.
بين أمس مضى
وغدٍ سوف يأتي
وزمان لن يغيب
وقفوا على قمة الأرض
وكل شيء
في طريقهم ميسّر
وكل نجمة
في فلكها البعيد سائرة
فالتاريخ للبدو
والجغرافيا للبدو
وهذا الهواء لأولئك البدو
إنه انتعاش الصحراء المهيبة..
***
بدوٌ عرفوا الحضارة
وكشفوا حجابها
وأبحروا في مراكبها
وبنوا باديتهم
يوم أن كان أولئك
يتهجون أسماءهم
فجبال هؤلاء البدو
من الصخر
وبيوتهم من الصخر
وحتى إنسانهم من الصخر
أناس مثل الأشجار
ينتمون للأرض والبراري
وديدنهم الرُقي
وإن حاول أولئك اقتلاعهم
سيبقون.. ويبقون.. ويبقون..
***
من الأرض.. إلى الأرض
وليل يبوح بأسراره للسماء
فإذا انتصفت شمس البدو
كانت شمسهم بوابة الصبح
وعلى عتمة من ضياء
صاغوا أنشودة البيداء
ليعانقوا الفضاء..
فكان لا بد من اتخاذ موقف
وكان الموقف
في لحظة مفارقة
لا مكان فيه للاعتذار
فقد عبرت العربة المكان
ولا حل سوى الرد الحكيم
ولكل حادث حديث
ولكل ردة فعل وقتها
***
أولئك البدو
كتبوا على الأرض:
محافظون على «البداوة»
ومغادرون إلى «المستقبل»
وليبقَ أولئك على «المرافئ».
وغدٍ سوف يأتي
وزمان لن يغيب
وقفوا على قمة الأرض
وكل شيء
في طريقهم ميسّر
وكل نجمة
في فلكها البعيد سائرة
فالتاريخ للبدو
والجغرافيا للبدو
وهذا الهواء لأولئك البدو
إنه انتعاش الصحراء المهيبة..
***
بدوٌ عرفوا الحضارة
وكشفوا حجابها
وأبحروا في مراكبها
وبنوا باديتهم
يوم أن كان أولئك
يتهجون أسماءهم
فجبال هؤلاء البدو
من الصخر
وبيوتهم من الصخر
وحتى إنسانهم من الصخر
أناس مثل الأشجار
ينتمون للأرض والبراري
وديدنهم الرُقي
وإن حاول أولئك اقتلاعهم
سيبقون.. ويبقون.. ويبقون..
***
من الأرض.. إلى الأرض
وليل يبوح بأسراره للسماء
فإذا انتصفت شمس البدو
كانت شمسهم بوابة الصبح
وعلى عتمة من ضياء
صاغوا أنشودة البيداء
ليعانقوا الفضاء..
فكان لا بد من اتخاذ موقف
وكان الموقف
في لحظة مفارقة
لا مكان فيه للاعتذار
فقد عبرت العربة المكان
ولا حل سوى الرد الحكيم
ولكل حادث حديث
ولكل ردة فعل وقتها
***
أولئك البدو
كتبوا على الأرض:
محافظون على «البداوة»
ومغادرون إلى «المستقبل»
وليبقَ أولئك على «المرافئ».