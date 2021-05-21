تعد أمرض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، فيما يسهم تأخر التشخيص في ارتفاع المخاطر، وهو ما حذر منه استشاري القلب والأوعية الدموية المصري الدكتور جمال شعبان في مداخلة هاتفية لإحدى الفضائيات (الخميس)، إذ تنذر 5 علامات بمشكلات في القلب ما يستوجب الانتباه إليها، وهي: ألم عابر في الصدر قد يزول سريعاً، واستمرار الصفير أو السعال مصحوباً بمخاط أبيض أو وردي، والتعرق الشديد المفاجئ دون ممارسة جهد، علاوة على ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وعسر الهضم وحرقة المعدة الأكثر شيوعاً بين النساء، إضافة للإغماء وفقد الطاقة السريع، ناهيك عن بعض العلامات الأخرى كآلام الفك وتورم القدم أو البطن وتشنج الساقين واضطراب النوم وألم الذراعين والكتفين وفقدان الشهية وصعوبة الكلام وتشوش الفكر.