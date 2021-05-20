ودعت الجماهير المصرية والعربية الكوميديان الكبير سمير غانم آخر فناني فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، الذي توفي (الخميس) عن عمر يناهز 84 عاماً، بأحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع فايروس كورونا، استمر نحو أسبوعين، إضافة لمعاناته من مشكلات في الكلى، تاركاً إرثا فنيا كبيرا وصل إلى 280 عملا سينمائيا ومسرحيا ودراميا (تلفزيون وإذاعة)، في مسيرة فنية تجاوزت الـ58 عاماً.سمير غانم.. مسيرة فنية امتدت 58 عاماًولد في قرية عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط بصعيد مصر في 15 يناير 1937انضم إلى كلية الشرطة ثم تركها والتحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندريةفي أوائل الستينات أنشأ فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» مع جورج سيدهم والضيف أحمد وقدموا اسكتش «كوتوموتو»«طبيخ الملائكة» عام 1964 أول عرض مسرحيمسرحية «المتزوجون» عام 1978مسرحية «أهلا يا دكتور» عام 1981 وخلالها تعرف على زوجته دلال عبدالعزيز وأنجبا ابنتيهما دنيا وإيمي، اللتين ورثتا منه خفة الظل وموهبة التمثيل.فوازير سمورة وفطوطة عام 1983قدم سمير غانم 280 فيلماً ومسرحية ومسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا150 فيلما سينمائيا روائيا75 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا40 عرضاً مسرحياً9 فوازير رمضانبرنامجان تلفزيونيانآخر أعماله "عقدة الخواجة" عام 2018عام 2017 حصل على جائزة «فاتن حمامة» التقديرية، من مهرجان القاهرة السينمائيأبرز أفلامه1966: صغيرة على الحب1966: الأصدقاء الثلاثة1966: 30 يوم في السجن1970: المجانين الثلاثة1970: الصديقان1987: المنحوس1990: اقتل مراتي ولك تحياتي1982: حسن بيه الغلبان1990: المطب1984: كله تمام1978: البعض يذهب للمأذون مرتين1989: عريس في اليانصيب1985: الرجل الذي عطس1988: رحلة المشاغبين2018: عقدة الخواجة