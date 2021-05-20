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حسام الشيخ (القاهرة) okaz_online@
ودعت الجماهير المصرية والعربية الكوميديان الكبير سمير غانم آخر فناني فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، الذي توفي (الخميس) عن عمر يناهز 84 عاماً، بأحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع فايروس كورونا، استمر نحو أسبوعين، إضافة لمعاناته من مشكلات في الكلى، تاركاً إرثا فنيا كبيرا وصل إلى 280 عملا سينمائيا ومسرحيا ودراميا (تلفزيون وإذاعة)، في مسيرة فنية تجاوزت الـ58 عاماً.

سمير غانم.. مسيرة فنية امتدت 58 عاماً


ولد في قرية عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط بصعيد مصر في 15 يناير 1937

انضم إلى كلية الشرطة ثم تركها والتحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية

في أوائل الستينات أنشأ فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» مع جورج سيدهم والضيف أحمد وقدموا اسكتش «كوتوموتو»

«طبيخ الملائكة» عام 1964 أول عرض مسرحي

مسرحية «المتزوجون» عام 1978

مسرحية «أهلا يا دكتور» عام 1981 وخلالها تعرف على زوجته دلال عبدالعزيز وأنجبا ابنتيهما دنيا وإيمي، اللتين ورثتا منه خفة الظل وموهبة التمثيل.

فوازير سمورة وفطوطة عام 1983

قدم سمير غانم 280 فيلماً ومسرحية ومسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا

150 فيلما سينمائيا روائيا

75 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا

40 عرضاً مسرحياً

9 فوازير رمضان

برنامجان تلفزيونيان

آخر أعماله "عقدة الخواجة" عام 2018

عام 2017 حصل على جائزة «فاتن حمامة» التقديرية، من مهرجان القاهرة السينمائي

أبرز أفلامه

1966: صغيرة على الحب

1966: الأصدقاء الثلاثة

1966: 30 يوم في السجن

1970: المجانين الثلاثة

1970: الصديقان

1987: المنحوس

1990: اقتل مراتي ولك تحياتي

1982: حسن بيه الغلبان

1990: المطب

1984: كله تمام

1978: البعض يذهب للمأذون مرتين

1989: عريس في اليانصيب

1985: الرجل الذي عطس

1988: رحلة المشاغبين

2018: عقدة الخواجة