أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ تمكين 20 فكرة فائزة في مبادرة «أفكار الترفيه»، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الفرز والترشيح لجميع الأفكار التي استقبلتها الهيئة، وتجاوزت 12 ألف فكرة بعضها قابل للتنقل بين مدن المملكة ومحافظاتها.

وأشارت الهيئة إلى أن الأفكار الفائزة تميزت بتنوعها واختلاف أنشطتها الترفيهية التي تقدمها للزوار، فيما تميزت بعض الأفكار بأنها تطرح للمرة الأولى في المملكة، في حين ترتبط بعض الأفكار الفائزة في المبادرة بالتراث السعودي، بهدف الحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وفي مقدمة الأفكار الفائزة، جاءت فكرة «ذا قروف» المقدمة من شركة سهام الدولية، وتمنح الفكرة الزوار تجربة ثرية بكل تفاصيلها من خلال مناطق رئيسية مختلفة، إضافة إلى الأنشطة المصاحبة ومن بينها عروض مسرحية وعروض غنائية وهايكينق وغيرها. كما قدمت مؤسسة شريك الحلول فكرة «Shows On Wheels» وهي شاحنة مصنعة على شكل مسرح متكامل للعروض الترفيهية والحية، ويتنقل داخل المدن والمحافظات. ومن بين الأفكار الفائزة، جاءت فكرة «DIGILAND» المقدمة من مؤسسة أربع خطوات لتنظيم الفعاليات، وهي فعالية ترفيهية تفاعلية تقنية ستضم مجموعة من المناطق والأنشطة تحت مظلة التكنولوجيا والرياضة والموسيقى. كما فازت شركة آد لتنظيم الفعاليات عن فكرتها Beyond وهي إقامة فعالية تفاعلية مصممة لإتاحة الفرصة للحاضرين لكسر الحواجز العقلية والجسدية وتحفيزهم على تجربة أشياء جديدة عبر مجموعة من الأنشطة بمستويات مختلفة.

أما فكرة «سوشل ونتر» التي قدمتها مؤسسة الخريجي لتنظيم المعارض، فهي فعالية مقسمة إلى عدد من المناطق (مطاعم، سينما خارجية، جلسات خارجية، ومنطقة تسوق). وفازت شركة ووش الترفيهية بفكرتها ACTIONSIZE وهي إنشاء مركز ترفيهي متنقل مخصص لكل أفراد العائلة. ومن بين الأفكار الفائزة فكرة «سبوكي هولر» لشركة يوتوبيا، والتي تنقل الزوار في متاهة يواجهون فيها عدداً من الممثلين أثناء محاولة الخروج منها. أما مؤسسة خارج النطاق للترفيه ففازت بفكرتها «GAMEKOM» وهي معرض لألعاب الفيديو يمر فيه الزائر بعدد من المراحل والألعاب المختلفة. أما فكرة «نوتة سعودية» فقدمتها شركة نوتة للشرق، وهي رحلة حول المملكة من خلال استديو متنقل يسمح للمشاركين في كل مدينة بتجربة أداء داخله.

ومن بين الأفكار الفائزة، جاءت فكرة «بوابة العالم» التي قدمتها شركة نوار الترفيهية، وفكرة «هوى» التي قدمتها شركة الوحوش الرقمية، وفكرة «راوت» المقدمة من مؤسسة قدرات عربية، وفكرة «كوكب الواقع الافتراضي» التي قدمتها مؤسسة فن التقنية الأولى، وكذلك فكرة «عتيق» لشركة لام الترفيهية، وفكرة «Science Factory» التي قدمتها شركة سيليكون. كما فاز نادي الكوميديا عن فكرة لإقامة مسرحية «سندريلا السعودية»، وفازت مؤسسة صاب للتجارة عن فكرتها «Load And Shoot» وهي فعالية خاصة لعشاق الرماية. كما فازت فكرة «Dare to dune» التي قدمها مركز سجاف، وهي فكرة خاصة لهواة القيادة على الكثبان الرملية. أما لمسات أفنت ففازت عن فكرة «Optical illusion museum»، وهو متحف خداع بصري. كما كان ضمن المبادرات الفائزة، مبادرة «رياض أوايسس» التي قدمتها شركتا العالمية وسفن أكسبرينس، وتعد الفعالية أولى الأفكار التي تم تنفيذها وعلى مدى ثلاثة أشهر بداية العام الحالي.

وتهدف مبادرة «أفكار الترفيه» إلى إثراء القطاع الترفيهي وتعزيز دور المجتمع في اختيار الأفكار والمبادرات الترفيهية التي تلبي أذواقه وتطلعاته. كما تعزز المبادرة دور القطاع الخاص من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، في النهوض بقطاع الترفيه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.