قال باحثون بريطانيون إن 4400 خطوة يومياً كافية لحماية الجسم من الأمراض الخطيرة المؤدية للوفاة المبكرة، كبعض السرطانات. ويستغرق الشخص العادي نحو 53 دقيقة للوصول لهذا الرقم. ووفق RT (الأربعاء)، اعتمدت دراسات سابقة 10 آلاف خطوة، لكن قائدة البحث الحالي خبيرة علم وظائف الأعضاء لندرسي بوتمز من جامعة هارتفوردشير أكدت أن الأبحاث الحديثة مع طب هارفارد كشفت أن الرقم الجديد يكفي لتقليل خطر الموت المبكر لدى الجنسين. وشددت «من يجلسون 8 ساعات أو أكثر يوميا معرضون للموت المبكر بنسبة 59% مقارنة بمن يجلسون أقل من 4 ساعات، إلا أن الخطر يزول بممارسة 60-70 دقيقة من النشاط البدني معتدل الشدة».