طور باحثون سويسريون تقنية حديثة تدفع الأورام السرطانية لتدمير نفسها ذاتياً. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الثلاثاء)، عدل باحثو جامعة زيوريخ فايروسا شائعا يصيب الجهاز التنفسي، واستخدموه كـ«حصان طروادة» لنقل الجينات للأورام السرطانية بشكل سريع ومباشر، بما لا يضر بالخلايا السليمة، عكس العلاجات الإشعاعية والكيميائية المتبعة، وبوصولها تعمل كنموذج للأجسام المضادة للبروتينات التي تفرزها الخلايا السرطانية مثل السيتوكينات أي من الداخل إلى الخارج فدمرت بالفعل الخلايا السرطانية. وتؤكد قائدة الفريق البروفيسورة شينا سميث أن التقنية SHREAD أنتجت مسامات في الأوعية الدموية للورم فنجحت في خداعه فدمر نفسه دون المساس بالخلايا السليمة، وتابعت: «أنتجت بالفعل أجساما مضادة ضد سرطان الثدي».