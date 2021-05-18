ضمن مبادراتها لحماية السلاحف النادرة، أعادت شركة البحر الأحمر اليوم (الثلاثاء) سلحفاتين من الأندر في العالم لبيئتهما الطبيعية بجزيرة «الوقادي» بعد تماثلهما للشفاء. فيما أوضح المدير الأول للامتثال والتنفيذ بالشركة خالد الدهلوي أن الإدارة تلقت بلاغين في 2 و3 أبريل الماضي بالعثور على سلحفاتين عاجزتين عن الغوص، وبالتواصل مع مركز تنمية الحياة الفطرية نقلتا لأحد المراكز المتخصصة بجدة لعلاجهما وتأهيلهما. وبعد تماثلهما للشفاء أطلق عليهما «أمل» و«حياة»، وأدرجت «أمل» ضمن برنامج تعقب السلاحف. يذكر أنهما من «السلاحف صقرية المنقار»، وتتمتعان بمزايا فريدة منها زوج من المخالب الصغيرة على كل زعنفة، ويبلغ طولهما 65-90 سم، ويصل وزنهما ما بين 45-70 كجم.