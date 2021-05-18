خلال شهر واحد، أنفق طفل 218 ألف ريال من حساب أبيه الشخصي بأحد البنوك المحلية عبر بطاقته الائتمانية، لشراء إضافات مزايا للعبة إنترنت. واستمر طالب المرحلة الابتدائية، في استقبال أكواد تفعيل الشراء المرسلة من البنك دون علم أبيه، ومن ثم يمسحها بعد تنفيذ العمليات حتى لا يعلم أبوه بفعلته. وبعد 30 يوماً، فوجئ الأب باتصال من موظف البنك، مستفسراً عن تناقص رصيده بهذا الشكل الكبير، خصوصا أن الأب لم يعتد على سحب مبلغ بهذا الحجم خلال شهر واحد، وعند مراجعته للبنك، اكتشف أن كل المبالغ المسحوبة صرفت لشراء إضافات و(شدات) للعبة قتالية شهيرة عبر الابن ذي الـ11 عاماً.