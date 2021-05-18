ضمت قائمة أنشأها خبراء في شركة الأمن السيبراني Nexor أكثر الكلمات خطورة في كلمة المرور السرية الخاصة بك.

وتراوح الخيارات الشائعة بين أسماء الكلاب الدارجة (Bella وMilo) والبرامج التلفزيونية (Only Fools and Horses، «مستر بن» Mr Bean) والفرق الرياضية مثل (نادي برشلونة).

وحسب موقع «روسيا اليوم» تعتقد Nexor أنه بإمكانها جميعا ترك حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو حتى الحسابات المصرفية، معرّضة للاختراق من المجرمين الإلكترونيين.

وتقول الشركة التي تتخذ من نوتنغهام مقرا لها: «إذا كان لديك أيا من هذه، فقد ترغب في تغييرها». وبشكل عام، ينصح خبراء الأمن باختيار كلمة مرور غامضة قدر الإمكان لمنع اختراق الحسابات، ولكن المثير للقلق، أن بعض الكلمات الموجودة في قائمة Nexor، تبدو مفصلة إلى حد ما، ما يشير إلى أن الجمهور يحتاج إلى المزيد من الإبداع.

وتتطلب مواقع الويب إنشاء المستخدمين الجدد، كلمات مرور تتميز بمجموعة من الأحرف والأرقام والرموز الفريدة التي يصعب تذكرها.

ويعد تمكين المصادقة الثنائية (2FA)، التي تتطلب من المستخدمين تقديم جزء إضافي من المعلومات، مثل رمز التعريف الشخصي المرسل عبر رسالة نصية، وكذلك كلمة المرور، خيارا آمنا أيضا.

وإضافة إلى كلمات المرور التي يزيد طولها على 12 حرفا وتمكين المصادقة الثنائية (2FA)، تقول Nexor إنه لا ينبغي للجمهور أبدا مشاركة المعلومات الحساسة عبر الهاتف و«التحقق جيدا من التفاعلات المشبوهة» دائما.

وشددت Nexor على أهمية حسابات المستخدمين الآمنة على الإطلاق، إذ حاول المحتالون الاستفادة من جائحة فايروس كورونا في العام الماضي بطرق متعددة.