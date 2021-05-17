في أول دراسة دولية، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم (الإثنين) إن مئات الآلاف يموتون سنويا بسبب العمل لساعات طويلة، مؤكدة وفاة 754 بسبب الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض قلب مرتبطة بهذ النوع من العمل عام 2016 بزيادة 30% عن 2000، نحو 72% منهم رجال، محذرة من تسارع الأمر في ظل وباء كورونا. وقالت مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ بالمنظمة ماريا نيرا: «استندت الدراسة إلى بيانات من 194 دولة، وربطت نتائجها المنشورة في دورية البيئة الدولية العمل 55 ساعة أو أكثر أسبوعيا بزيادة الوفاة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، وبأمراض القلب بنسبة 17%، مقارنة بمن يعملون بين 35-40 ساعة أسبوعيا».