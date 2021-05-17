رغم كل المآسي التي سببها فايروس كورونا، مازال للجمال موطأ على الكوكب، إذ فازت ملكة جمال المكسيك أندريا ميسا (26 عاماً) بلقب «ملكة جمال الكون 2021»، في المسابقة التي اختتمت في فلوريدا الأمريكية فجر (الإثنين)، بمشاركة 74 ملكة مثلن قارات العالم بأعمار تراوحت بين 18 و28 عاما. وقبل ختام الحفل الذي استمر 3 ساعات وتابعه 600 مليون مشاهد عبر النقل التلفزيوني المباشر والإنترنت توجت ميسا، ما ينقل اللقب السابق من ملكة جمال أفريقيا زوسيبيني تونزي إلى المكسيك في الدورة رقم 69 للمسابقة التي تنظم منذ عام 1952 في الولايات المتّحدة الأمريكية، وألغيت للمرة الأولى العام الماضي بسبب تفشي كوفيد-19.