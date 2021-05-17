يحتاج الجسم يوميا 3 ميكروغرامات من فيتامين «ب12» قاتل الخلايا السرطانية، ومغذي الخلايا العصبية، فيما يشكل نقصه خطرا كبيرا على الدماغ. ووفق RT (الإثنين)، يساعد هذا الفيتامين على تكوين الحمض النووي المكون الرئيسي للمادة الوراثية لجميع الخلايا، فيما يحذر الأطباء من 5 تغييرات في الجسم تستوجب الانتباه؛ كونها تشير إلى الحاجة لتناوله عبر المكملات الغذائية، وهي: الإمساك المستمر، والوخز أو التنميل أو أحاسيس أخرى «غريبة» في اليدين والقدمين (خاصة القدمين)، علاوة على المشكلات البصرية، وصعوبة المشي وحفظ التوازن، والسلبية في المزاج، والأفكار، والمشاعر، والسلوك، وصعوبة في التفكير والنسيان، وزيادة الإحساس بالتهجين، والاكتئاب، وميل إلى الذهان وفقدان التركيز.