أعلنت إسبانيا تقديمها الشهادة الرقمية الخضراء، التى تسمى أيضا جواز سفر كورونا، الجمعة المقبل، خلال معرض السياحة الدولى، «فيتور»، الذى يقام فى مدريد الأسبوع المقبل.

وحسبت صحيفة «الموندو» الإسبانية قالت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ريبس ماروتو، خلال تقديم برنامج المعرض إن "الشهادة الخضراء (أو جواز سفر كوفيد) هو نظام يعمل عليه الاتحاد الأوروبي منذ شهور ويهدف إلى تسهيل التنقل، وسيسمح بتبادل البيانات الصحية للركاب: اللقاح، اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل أو عند الاقتضاء، إذا كان لديهم أجسام مضادة، وبالنسبة لأوروبا، تعتبر هذه الأداة مفتاحًا للعودة إلى التنقل الدولي، وبالتالي تنشيط السياحة.

وأوضحت ماروتو: «إسبانيا مستعدة ونحاول إقناع اللجنة بالموافقة على الشهادة في أسرع وقت ممكن»، مضيفة: «نعتقد أن فيتور هو أفضل وقت لتقديمها، وسيكون يوم الجمعة، بحضور رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيز، ووزيرة الصحة، كارولينا داريا».

وقالت ماروتو: «سيكون معرض فيتور مميزًا للغاية لأنه يمثل نقطة تحول في إعادة تنشيط قطاع السياحة».

وقال رئيس اللجنة المنظمة ورئيس أيبيريا خافيير سانشيز برييتو: «من الضروري استعادة القدرة على الحركة، وسيكون هذا حافزًا لاستئناف النشاط، ولكن في ظروف آمنة».