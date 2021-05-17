كشفت تقارير عالمية أن «تويتر» يتجه لتحويل خدماته لتصبح بمقابل مادي. وسيضطر مستخدمو الاشتراكات الخاصة إلى دفع 3 دولارات شهريا للحصول عليها. ووفق موقع «إنغادجيت» التقتي (الإثنين) ستطلق المنصة اسم «بلو» (أزرق) على المزايا الجديدة وسيقدم من خلالها خدمات حصرية منها التراجع عن التغريدات، وإمكانية حذف التغريدات وتنظيمها، وإعادة نشر التغريدات المحذوفة، كما ستصبح واجهة المستخدم بمقابل شرط أن تخلو من أي إعلانات. ورفض مسؤولو المنصة التعليق على ما ورد في التقارير، مؤكدين أن هذه المزايا ستعلن في وقت لاحق، لاسيما أن المدفوعات ستقلل اعتماد المنصة على الإعلانات وتحقق استقرارا لدخلها، بينما لا تزال مخاوف نزوح المستخدمين تراود مسؤوليها.