دعا استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، مرضى الروماتيزم وهشاشة العظام بعدم الإكثار من تناول الأطعمة المملحة التي قد تتزين بها موائد هذه الأيام، تفاديًا لأي انعكاسات غير صحية.

وقال لـ«عكاظ»: بيّنت دراسة أن مرضى الروماتيزم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأصحاء، ‫وذلك لأن أجسامهم تستجيب للملح على نحو أكثر حساسية، لذا يتعين على مرضى الروماتيزم الإقلال من الملح، حيث لا ينبغي لهم تناول ‫الملح بكمية تزيد على خمسة غرامات يوميًا، وذلك ‫وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، كما يجب عليهم الحد من تناول الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة ‫كالبيتزا المجمدة.

التمهيد لضغط الدم

وأوضح أن أغلب الناس يستخدمون الملح في طعامهم لكنهم لا يعرفون أضراره وفوائده، لافتًا إلى أن التركيب الكيميائي للملح يتكون من عنصري الصوديوم والكلوريد، وأن له مصادر عدة، مثل: الأطعمة المعلبة، والمخللات، والوجبات السريعة، والأجبان، والإفراط في تناوله يمهد لارتفاع في ضغط الدم، بخلاف المشكلات الصحية في الكلى، وهشاشة العظام.

فقدان توازن الكالسيوم

وبين أن زيادة نسبة الملح التي يتناولها الفرد في طعامه قد تتسبب في فقد نسبة كبيرة من الكالسيوم عن طريق التبول، مما يتسبب في سرعة الإصابة بهشاشة العظام، وبالتالي فإن التقليل من تناول الملح يؤدي بالضرورة إلى توازن إيجابي في نسبة الكالسيوم، كما أنه بالرغم من عدم وجود صلة واضحة بين تناول الملح وأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن معظم الدراسات تتفق على أن الاستهلاك المفرط للملح يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فاحتباس الماء يسبب ارتفاع ضغط الدم والذي بدوره يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

5 غرامات فقط

ونصح الدكتور ضياء حسين الجميع بألا يزيد الاستهلاك اليومي للملح للشخص البالغ على ملعقة صغيرة، أي ما يعادل 5 غرامات من الملح، ما يعادل غرامي صوديوم، موضحًا أن هناك بدائل صحية يمكن استخدامها عوضا عن الملح، كالليمون، كما يمكن إضافة بعض النكهات لتقبل الطعم كالتوابل مثل: الثوم، والبصل، والهيل، والكزبرة، والزعتر، والشبت، والكمون، والكركم، مشددًا على أن التوازن في استخدام الملح يعد من أهم الخطوات للحفاظ على صحة الإنسان.