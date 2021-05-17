أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اليوم (الاثنين) اعتماد تحديثات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفعاليات والأنشطة في دبي.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) عبر حسابها في «تويتر»، فإن التحديثات تضمنت السماح بإقامة حفلات الأعراس بحد أقصى 100 فرد في الفنادق وقاعات الأفراح بشرط حصول جميع الحضور والعاملين على اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مع تحديد 30 شخصا للأعراس المنزلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وشملت التحديثات رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة والمرافق الترفيهية إلى 70% وللغرف الفندقية إلى 100%، والسماح بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والمؤسسية شرط حصول جميع الحضور على لقاح كورونا.

كما تضمنت السماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية شرط حصول جميع الحضور والمشاركين والعاملين على لقاح كورونا، وأن يكون الوجود في الفعاليات المذكورة بحد أقصى 1500 شخص للأماكن المغلقة و2500 للأماكن المفتوحة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما أفادت اللجنة بأن التحديثات تضمنت وجود 10 أشخاص للطاولة الواحدة كحد أقصى في المطاعم، و6 أشخاص للطاولة في المقاهي.