قضى 7 إندونيسيين على الأقل إثر غرق قارب محمل فوق طاقته في بحيرة بجزيرة جاوة بسبب تجمع سياح على متنه لالتقاط صورة سيلفي، بحسب الشرطة الإندونيسية اليوم (الأحد).

ووقعت الحادثة أمس (السبت) في منطقة «بويولالي» حين تجمع الركاب الـ20 فجأة في جهة واحدة من القارب لالتقاط صورة جماعية، بحسب قائد شرطة جاوة أحمد لطفي.

وقال لطفي للصحفيين إن «الحادثة ناجمة عن الاكتظاظ» على القارب، مشيرا إلى أن «الركاب الـ20 التقطوا صورة سيلفي على الجانب الأيمن، ما أدى إلى فقدان القارب توازنه وانقلابه».

وأشارت الشرطة إلى غرق 7 أشخاص في الحادثة وإنقاذ 11 آخرين، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين.

وستحقق السلطات لتحديد «أي إهمال محتمل» من جانب منظمي الرحلة البحرية. ولفت لطفي إلى أن فتى في الـ13 من العمر كان يقود القارب عند حصول المأساة.