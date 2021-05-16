توفيت الفنانة نادية العراقية صباح اليوم (الأحد) إثر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفايروس «كورونا» منذ أبريل الماضى، ودخولها العناية المركزة.

وأعلنت مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، وفاة والدتها، حيث كتبت في تدوينة عبر حسابها على «فيسبوك»: «ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى.. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت أسرة الفنانة نادية العراقية أعلنت قبل يومين تدهور حالتها الصحية، ووضعها تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أنّ آخر كلمات الفنانة الراحلة كانت يوم 30 أبريل الماضي، وقبل دخولها العناية المركزة، حيث نشرت تحذيرا لجمهورها من فايروس «كورونا» على «فيسبوك».