بعد أزمة الصاروخ الصيني.. أعلنت الشركة المتخصصة في مجال العلوم الفضائية «روكيت تاب» عن فقدها لأحد الصواريخ الإلكترونية، وذلك بعدما فشلت عملية إطلاقه من منشأتها في نيوزيلندا.

وقالت الشركة التي تقع في كاليفورنيا عبر موقعها في «تويتر»، إن الجزء الأول من الصاروخ «إلكترون» الذي يحمل قمرين صناعيين، تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية، كان من المفترض انطلاقه حسبما كان مخططا له، ولكن في المرحلة الثانية من الإشعال، حدث شيء مفاجئ وهو انقطاع المحرك، وفشل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له.

وأضافت «روكيت لاب» إن المرحلة الأولى من الصاروخ هبطت بالمظلة بنجاح في المحيط وتعمل أطقمها على استعادته. تحاول الشركة تطوير القدرة على استعادة وإعادة استخدام المراحل الأولى لـ«إلكترون».

وذكر مختصون أن الأمر ليس مثيرا للقلق كما حدث مع الصاروخ الصيني إذ إن وزن صاروخ الشركة الأمريكية يزن فقط 500 كيلوجرام بينما كان وزن حطام الصاروخ الصيني يفوق 21 طنا.