ادعت امرأة أنها اشترت التذكرة الفائزة في سحب يانصيب بولاية كاليفورنيا قيمتها 26 مليون دولار، وأنها تلفت بعدما تركتها في جيب بنطلون تم غسيله، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتم شراء تذكرة اليانصيب الفائزة من متجر صغير في ضاحية نورووك في ولاية لوس أنجلوس في نوفمبر الماضي. من قبل امرأة تم التعرف عليها عن طريق كاميرات الأمن في المتجر «سي سي تي في».

ويقول منظمو اليانصيب، على الفائز التقدم بالتذكرة الفائزة في غضون 180 يومًا من السحب، الذي حدث في 14 نوفمبر، وأن الموعد النهائي المحدد للمطالبة بالجائزة الكبيرة مر يوم الخميس الماضي.

وقالت إسبيرانزا هيرنانديز، أحد العاملين في المتجر في نورووك، لصحيفة «ويتير ديلي نيوز» في كاليفورنيا: «إن امرأة جاءت يوم الأربعاء الماضي زاعمة أنها المالكة للتذكرة الفائزة، وإن التذكرة تلفت في الغسيل بطريق الخطأ».

وقالت المتحدثة باسم يانصيب كاليفورنيا، كاثي جونستون، للصحيفة إن لقطات المتجر لن تكون كافية لإثبات ادعاء المرأة، وأنه يلزم «دليل قوي مقنع على امتلاكها للتذكرة، مع ذلك، تمت مشاركة نسخة من الفيديو مع منظمي اليانصيب، ويجري التحقيق في الدعوى بشكل أكبر».

وقال المنظمون في بيان إنه إذا لم يكن هناك فائز معترف به بالجائزة الكبرى، فسيتم توزيع الأموال على المدارس العامة في كاليفورنيا.