بعد مسيرة فنية بلغت نحو 73 عاماً، بين الإذاعة والمسرح والتلفزيون، توفي الممثل المغربي الكبير حمادي عمور (السبت)، عن عمر ناهز 90 عاماً.ونعى رئيس الاتحاد المغربي لمهن الدراما عبدالكريم الركاكنة، عمور الذي فارق الحياة بعد معاناة مع المرض، ويعد أحد رواد التلفزيون المغربي، إذ انطلقت مسيرته عام 1948، وكان وقتئذ في مسرح الهواة. وفي عام 1951، أسس عمور فرقة «المنار» المسرحية بمدينة الدار البيضاء، غربي البلاد.وعُرف عمور بإنتاجه الفني الغزير الذي وصل إلى المئات من الأعمال التلفزيونية، كما قدم برنامج «عالم الفنون»، في خمسينيات القرن الماضي، ومن أبرز أعماله، مسلسل «رحيمو»، والسلسلتان الكوميديتان «الربيب» و«العوني»، كما اشتهر بلهجة مدينة فاس التي ينحر منها، وحظي بشعبية كبيرة وسط متابعة الأعمال الفنية في المغرب. فيما حصل عام 2015 على وسام العاهل المغربي الملك محمد السادس، تقديرا لما قدمه في الساحة الفنية المحلية.