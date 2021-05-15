مقابل 103.7 مليون دولار، بيعت لوحة «المرأة الجالسة بجوار النافذة» (ماري تيريز) للرسام الإسباني بابلبو بيكاسو، في مزاد علني أقيم في دار «كيستيز» بنيويورك فجر أمس (الجمعة). وتنافس عدد من هواة جمع الأعمال الفنية نحو 19 دقيقة على شراء اللوحة التي يبلغ قياسها 1.46 في 1.14 متر ورسمها بيكاسو عام 1932، وبيعت في النهاية مقابل 90 مليون دولار، وبلغ سعرها النهائي 103.4 مليون بعد إضافة الرسوم والعمولات.ويشكل هذ المبلغ تقريبا ضعف التقدير الأولى الذي وضعته دار المزاد البالغ 55 مليوناً، ما يؤكد حيوية سوق هذا الفن التي لم تتأثر فعليا بالوباء، رغم التباطؤ الذي شهدته بسبب القلق الناجم عن الوضعين الصحي والاقتصادي، لكنه أيضا يعكس المكانة الخاصة لأعمال بابلو بيكاسو (1881 - 1973). وقالت رئيسة بوني برينان «كريستيز أمريكا» في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: إن الحصيلة الجيدة العام للمزاد الذي بلغت إيراداته 481 مليون دولار تشير للعودة الفعلية للوضع الطبيعي، ولاحظت أن سوق الفن عادت إلى المسار الصحيح.واستحوذ المالك الحالي للوحة «للمرأة الجالسة» عليها قبل 8 أعوام في مزاد أقيم في لندن مقابل 28.6 مليون جنيه، أي نحو 44.8 مليون دولار، ما يرفع عدد أعمال بيكاسو التي تجاوز ثمنها العتبة الرمزية البالغة 100 مليون دولار إلى 5 لوحات.