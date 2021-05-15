بدأ «واتساب» (السبت)، حظر الخدمات عن رافضي التحديثات، لحين الموافقة على الشروط. وستصبح الصفحة التي تطلب من المستخدمين قبول شروط الخدمة المحددة من «فيسبوك» دائمة، فيما يحتاج المستخدم النقر عليها لاستخدام التطبيق.وأضافت المنصة في تدوينة: «سيظل المستخدم قادرا على التفاعل مع التطبيق بطرق أخرى لبضعة أسابيع، مثل تلقي المكالمات أو الرد على الرسائل». يذكر أن المنصة نشرت يوم 11 مايو بلاغا يفيد بأن الإخطارات بضرورة الموافقة على التحديث ستكون غير قابلة للرفض خلال عدة أسابيع، واعتبارا من هذا الوقت سيتم تقييد خدمات واتساب حتى قبول التحديث، مبينة أن الفترة الزمنية ستكون مختلفة لدى المستخدمين. وتابعت المنصة: «من يرفضون المصادقة على الاتفاق المحدث سيحرمون من الوصول إلى قائمة المراسلات والرد على الاتصالات». وسبق أن أعلنت المنصة أنها حدثت اتفاق الاستخدام بإضافة بند حول نقل البيانات الشخصية للمستخدمين إلى «فيسبوك» لتحليل ميولهم وعاداتهم، ما أثار غضبا واستياء لدى ملايين المستخدمين الذين نزحوا عن التطبيق بحثا عن تطبيقات أخرى لا تكشف بياناتهم الشخصية، مثل «تليغرام»و«سيغنال».