نجحت مركبة الفضاء الصينية «مسبارتيانوين-1» غير المأهول في الهبوط بنجاح على سطح المريخ، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا (السبت).
ونقلت الوكالة عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، قولها «إن مسبارتيانوين-1 هبط اليوم السبت، 15 مايو، بنجاح على سطح المريخ، بالمنطقة المحددة مسبقاً (يوتوبيا بلانيتيا)».
وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية قبلاً: «ستهبط المركبة على المريح بين 15 و19 مايو الجاري بتوقيت بكين». يذكر أن المركبة الصينية تعد أول مهمة صينية مستقلة للمريخ، فيما يعتبر هبوطها عملية صعبة للغاية.
ونقلت الوكالة عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، قولها «إن مسبارتيانوين-1 هبط اليوم السبت، 15 مايو، بنجاح على سطح المريخ، بالمنطقة المحددة مسبقاً (يوتوبيا بلانيتيا)».
وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية قبلاً: «ستهبط المركبة على المريح بين 15 و19 مايو الجاري بتوقيت بكين». يذكر أن المركبة الصينية تعد أول مهمة صينية مستقلة للمريخ، فيما يعتبر هبوطها عملية صعبة للغاية.