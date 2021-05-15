نجحت مركبة الفضاء الصينية «مسبارتيانوين-1» غير المأهول في الهبوط بنجاح على سطح المريخ، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا (السبت).ونقلت الوكالة عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، قولها «إن مسبارتيانوين-1 هبط اليوم السبت، 15 مايو، بنجاح على سطح المريخ، بالمنطقة المحددة مسبقاً (يوتوبيا بلانيتيا)».وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية قبلاً: «ستهبط المركبة على المريح بين 15 و19 مايو الجاري بتوقيت بكين». يذكر أن المركبة الصينية تعد أول مهمة صينية مستقلة للمريخ، فيما يعتبر هبوطها عملية صعبة للغاية.