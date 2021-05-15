استقبلت مزرعة شمال ويلز عجلا بعين ثالثة في منتصف جبينه، في حالة وصفت بالنادرة للغاية.ووفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية (السبت)، قالت الطبيبة البيطرية مالان هيوز: «أربي نحو ثلاثة آلاف عجل في السنة، لكني لم أر قط شيئا مثل البقرة ذات العيون الـ3». وأضافت: «العين الثالثة شاذة.. البقرة تتصرف مثل جميع العجول الأخرى». وفوجئت السلطات البيطرية البريطانية بالعجل ثلاثي العيون عند إجراء اختبارات للماشية تخص مرض السل في مزرعة «جيك جونز» بمنطقة «غوينيد». اللافت أن العين الزائدة تحتوي على جفون ورموش، وهي رطبة أيضا، إلا أنه من المستحيل معرفة ماذا يدور خلفها في الوقت الحالي. ومن الناحية البيطرية، تقول هيوز: «سنتعامل معه بالتأكيد بنفس الطريقة، وسنقدم له الرعاية التي نقدمها لكل حيوان آخر».