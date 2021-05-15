ظهر في مركز لحفظ وحماية الحيوانات في دولة بوتسوانا الأفريقية «تيمون وبومبا» حقيقيا جمع بين النمس «مونغو» بأنثى الخنزير البري «ميس بيغي»،وتوثقت أواصر صداقة متفردة بينهما. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية (السبت)، كشفت صور الحيوانان الذي جمعتهما صداقة غريبة وكأن الكرتون تحول إلى حقيقة، بعدما أنقذت «ميس بيغي» بأعجوبة من حادث سير، لتصبح صديقة حميمة للنمس «مونغو» الذي عاش يتيما وحيدا إلى أن وجد صديقة عمره، ليكونا ثنائيا لافتا للنظر. وتقول كايتلين جووس فانديوال، 23 عاما، المتطوعة في المركز، إنها عرفت الزوجين منذ وصولهما لأول مرة إلى المركز، مضيفة: «أشعر تماما وكأن لدينا زوجا خاصا هنا». وأضافت: «يشبه الأمر إلى حد بعيد الصور القديمة التي تتبادر إلى الذهن، وتدفعنا لتذكر «تيمون وبومبا» تلك الشخصيات الخيالية.. يكاد يكون أمرا مضمونا أنك إذا ذهبت إليهما سترى شكلا من أشكال التفاعل المرح».