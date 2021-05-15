صدمت المغنية الإماراتية أحلام الشامسي بمجرد تسلمها فاتورة هاتفها الخلوي، أثناء كشفها في أحد اللقاءات التلفزيونية.وفوجئت أحلام لثوان بعد أن كشف مقدم برنامج «كاربول كاريكوي»، وسام بريدي، المذاع على قناة «دبي» مساء (الجمعة) فاتورة هاتفها في لقاء حدث على عدة مراحل، منها أثناء جولة في السيارة. وكشف بريدي أن الفاتورة بلغت في 3 أيام مبلغ 3 آلاف دولار.وقالت أحلام مصدومة «صدقا» فاتورتي، أتحداك (لمذيع البرنامج)، وتابعت قائلة بطريقة مازحة.. إذا لم تكن 27 و37 (ألف دولار)! إذ أوضح المقدم أن هذه الاتصالات حدثت أثناء «قصة الحب» التي تجددت مع زوجها مبارك الهاجري بسبب قضائهما وقتا طويلا في محادثاتهما عبر الهاتف. وتابعت أحلام بلهجتها الخليجية: «الصراحة أول مرة أعرف أن أبو فهد ما يحبني كلمني فقط بـ3 آلاف دولار خلال 3 أيام ولا شيء أنا أحلام أستاهل».