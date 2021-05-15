بسبب أعراض تشبه الإصابة بفايروس «كورونا»، نقل الممثل المصري الشاب إسلام إبراهيم إلى المستشفى أمس (الجمعة)، مؤكدا أنه قضى أسبوعا قبل نقله دون أن يعلم طبيعة مرضه.وقال إبراهيم على صفحته الشخصية في «فيسبوك»: «دعواتكم، بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي ايه». وخلال الساعات الماضية اضطر الطبيب الخاص نقل إبراهيم إلى المستشفى بعد أيام من معاناته من أعراض إنفلونزا تشبه كورونا، ورغم سلبية المسحة التي أجراها عدة مرات عاد إبراهيم ليكتب: «حبايب قلبي ربنا ميحرمنيش من محبتكم بس انا مش قادر أرد ع التليفون وان شاء الله هطمنكم».