يعد خرف أجسام ليوي (النوع الثاني الأكثر شيوعا للخرف بعد خرف داء ألزهايمر)، ويترافق بالتدهور التدريجي في وظائف المخ والقدرات الذهنية موت الخلايا العصبية والهلوسة البصرية وتغيرات ملحوظة في اليقظة والانتباه.ووفق موقع «ميديك فوريوم» الطبي (السبت)، كشف تقرير أن المدة التي ينامها الإنسان خلال النهار تنذر بهذا الخرف، إذ يقلل من جودة التفكير والاستدلال والقدرة على التعامل بشكل مستقل مع الوظائف الروتينية، ومع مرور الوقت، يلحق الضرر بالقدرات البدنية بسبب الرواسي المجهرية غير الطبيعية التي تتلف مع مرور الوقت خلايا الدماغ. ويقول خبراء المعهد البريطاني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، يمكن أن تختلف أعراض خرف أجسام ليوي من شخص لآخر من حيث طبيعتها وشدتها، ويمكن أن تشير مدة النوم أثناء النهار إلى ظهور المرض، إذ يعتبر النعاس المفرط أثناء النهار إحدى العلامات المميزة لهذا النوع من المرض، كما أن النوم لمدة ساعتين أو أكثر خلال النهار يعتبر أمرا مخالفا لطبيعة جسم الإنسان، وإشارة تنذر بالمرض. وقد يعاني المصاب من اضطراب نوم حركة العين السريعة، يمكن أن يكون ذلك من خلال الحديث أثناء النوم أو بأداء حركات مفاجئة باستخدام الذراعين والساقين، أو السقوط من السرير، علاوة على الأرق (صعوبة في النوم أو الاستيقاظ مبكرا)، ومتلازمة تململ الساقين (الشعور برغبة شديدة في تحريك الساقين).