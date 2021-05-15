أعلنت شركتا «فلاي دبي» و«الاتحاد للطيران» إلغاء جميع رحلاتهما الجوية إلى تل أبيب، في وقت أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إلغاء جميع شركات الطيران الأجنبية رحلاتها الجوية إلى بلاده.

وتأتي هذه الخطوة مماثلة لما خطوات سابقة من شركات الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وأعلنت تقارير إخبارية أن شركة «الاتحاد للطيران» أفادت عبر موقعها الإلكتروني بتعليق جميع خدمات نقل الركاب والشحن إلى تل أبيب اعتبارا من غد (الأحد)، مؤكدة أنها تراقب الوضع في إسرائيل ومستمرة في اتصالاتها بالسلطات.

وفي السياق، كشفت مواقع إخبارية أنه ورغم تشغيل شركة «فلاي دبي» للطيران رحلتين اليوم (السبت) من دبي إلى إسرائيل، إلا أن الموقع الإلكتروني للشركة أظهر إلغاء الرحلات التي كانت مقررة غدا (الأحد)، إلا أن من المقرر أن تضمن الشركة رحلات أخرى الأسبوع القادم.