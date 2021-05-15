دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول إلى عدم تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19 والتبرع باللقاحات لمنصة كوفاكس؛ بهدف إعادة توزيعها على الدول التي تحتاج إليها.واعتبر في مؤتمر صحفي، أمس (الجمعة)، أنه وفق المسار الذي تسلكه الأمور فإن العام الثاني من انتشار الوباء سيكون «أكثر فتكاً بكثير» من العام الأول.يذكر أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وافقت على استخدام لقاح كورونا، الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما، في توسيع لبرنامج التطعيم في الولايات المتحدة.وكانت «منظمة الصحة» نبّهت منتصف الشهر الماضي إلى أن وباء كورونا قد بلغ مرحلة حرجة، لافتة في ذات الوقت إلى إمكانية السيطرة على الوضع في حال اتخاذ الإجراءات السليمة.