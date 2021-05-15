تبحث الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عن خبير في الأمن السيبراني لتوظفه لحماية رسائل البريد الإلكتروني وعمليات البحث الإلكتروني التي يجريها أفراد العائلة الملكية من القرصنة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نشرت العائلة الملكية إعلانا، قالت فيه إنها تبحث عن مهندس أمن إلكتروني، للعمل 37 ساعة ونصف في الأسبوع، مقابل دخل يتراوح ما بين 50 ألف جنيه إسترليني و60 ألف جنيه إسترليني، أي ما بين 70 و85 ألف دولار شهريا.

وأوضحت أن مهام هذا الموظف ستتركز على مراقبة «الشبكة الإلكترونية، وتحديد أي تهديد أمني إلكتروني قد يتعرض له أي فرد من العائلة، بالإضافة إلى قيادة «أنشطة الاستجابة» لأي عملية قرصنة محتملة.

ويطلب الإعلان من المرشحين المحتملين تقديم سيرهم الذاتية بحلول 26 مايو، على أن تبدأ المقابلات في يونيو.