بعد أن أقرّت في مارس 2020، غلق حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي، عقب تفشي وباء كوفيد-19، أعلنت السلطات الجزائرية، (الخميس)، إعادة فتح حدودها المغلقة قريبا، أمام الوافدين الجزائريين والأجانب، طبقاً لشروط «صارمة جدا».

وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد: «أعطينا توجيهاتنا، حسب اللجنة العلمية، حتى نسمح عن قريب بدخول الجزائريين أو الأجانب لكن في ظل إجراءات صارمة جدا».

ولم يتم الإعلان عن أي موعد مرتقب للسماح بالدخول إلى الجزائر، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح أنه من بين أبرز شروط دخول الجزائر «تقديم فحص (بي سي آر) مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصاتنا التي نثق فيها»، ثم أضاف «من يتبين أن فحصه إيجابي، يخضع للحجر لمدة 10 أيام».

وستكون أمام القادمين من الدول التي تشهد تفشياً واسعاً للوباء «إجراءات أكثر صرامة»، لأن أعراض الإصابة ببعض السلالات المتحورة لا تظهر في البداية، وفقاً للوزير الجزائري.