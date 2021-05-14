أطلق المركز الوطني للفعاليات حملته في عيد الفطر بعنوان «عيد ينعاد عليكم»، بأغنية تحمل كلمات تبعث التفاؤل في النفس، احتفالاً بإطلاق أعمال المركز رسمياً، الذي تقرر إنشاؤه في مارس 2020 بقرار من مجلس الوزراء، ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بكافة مجالاته في السعودية.

وهنأ المركز في حملته الجميع بحلول عيد الفطر المبارك عبر أغنية لقيت تفاعلاً وإعجاباً، إذ لاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين متداوليها المنتظرين لعودة الفعاليات في المملكة إلى سابق عهدها.

يذكر أن الأغنية تميّزت بلهجة مُبهجة لتمهّد بعودة كل ذلك علينا من جديد كما عاد علينا العيد بفرحته ومسرّاته.

وتأتي حملة العيد لتعيد للجميع الروح الإيجابية وتنشر السعادة في السعودية من خلال جهود المركز الوطني للفعاليات والجهات المعنيّة المنتظرة في الفترة القادمة.