يرى البعض أن حماما ساخنا مساء بعد يوم عمل شاق هو الحل الأمثل للتخلص من الإرهاق، بينما يرى آخرون أن الدش في الصباح هو الوقت الأنسب، فيما يؤكد طبيب التجميل ريكهي تايلور أن الوقت الذي تتم فيه عملية الاستحمام يلعب دوراً حاسماً في الفائدة الناتجة عن هذه العملية لصحة جسم الإنسان، مشدداً على أنه يتم تطهير الجلد من الأوساخ والجراثيم والعرق بفضل الاستحمام قبل النوم. ووفق صحيفة «إكسبريس» البريطانية (الجمعة) يرى تايلور أن الاستحمام في المساء قبل الذهاب إلى الفراش هو الأنسب ما يسمح بتنظيف البشرة، وتجدد النشاط الجسدي بشكل صحيح بين ليلة وضحاها. ويضيف: «تنظيف البشرة قبل النوم سيساعد على منع انسداد المسام ومنع ظهور حب الشباب، وفوائد صحية أخرى»، مشددا على أن الاستحمام قبل النوم يؤدي لنوم هادئ بعيدا عن الأرق.وتوصل علماء أمريكيون إلى ذات الاستنتاج في دراسة مماثلة، إذ حلل باحثو جامعة يوتا للعلوم الصحية في هيوستن وجامعات جنوب كاليفورنيا بيانات 5322 دراسة لجودة النوم، ووجدوا أن من يستحمون قبل النوم بساعة إلى ساعتين يساعدون الجسم في تنظيم إيقاعه الطبيعي اليومي، لافتين إلى أن النوم الجيد ليلاً مهم بشكل خاص لأنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.