أعلن موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» توفير ميزة جديدة في التطبيق تسمح للمستخدمين بإضافة «الضمائر الشخصية» على ملفهم، وبحسب القائمين على التطبيق، تتيح الميزة عرض 4 ضمائر في الملف الشخصي، كما يمكن للمشترك خيار جعلها عامة أو عرضها فقط للأصدقاء. وسيعرض المستخدمون الأقل من 18 عاما الضمائر الخاصة بهم فقط لمتابعيهم بشكل افتراضي، ويمكن لهم ملء نموذج لإضافة ضمير إلى القائمة، كما أجرى موقع Mashable التقني اختبارا خاصا ووجد أن هناك 41 ضميرا متاحا حاليا على التطبيق. وفق RT (الجمعة). فيما سمح «فيسبوك»، مالك «إنستغرام»، للمستخدمين بتعريف ضمائرهم منذ عام 2014، لكنها كانت مقتصرة على: «هو / هي» و«هي / هي» و«هم / هم».