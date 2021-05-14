استيقظ أهالي منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية شمال القاهرة على جريمة قتل، راح ضحيتها رجل وابنه وابنته فيما أصيب 4 آخرون بينهم طليقته، بسبب اعتراضه على خطبة ابنته.وفي التفاصيل، وفق صحف مصرية (الجمعة)، عثر الأهالي على جثة عاطل عقب إطلاق الرصاص على نفسه، بعد اقتحامه منزل طليقته مستخدماً «مسدساً»، إذ أطلق النار على كل من بالمنزل، ما أسفر عن مصرع العروس (18 عاماً) بعد تلقيها 4 رصاصات بالصدر والبطن، كما قتل شقيقتها وأصاب طليقته و3 آخرين. وذكر المصابون أن المتهم على خلاف مع زوجته التي طلقها قبل عام ونصف، بسبب إدمانه على المخدرات، فيما تولت الطليقة تربية الأولاد بمساعدة أشقائها، وحين تقدم شاب لخطبة ابنته الضحية، اعترض المتهم على الزواج، وأحضر سلاحا ناريا واقتحم المنزل وصوب طلقات نارية عشوائية أسفرت عن الحادثة، وبعد ضبطه أقر بالواقعة وأُحيل للنيابة بتهمة القتل مع سبق الإصرار.