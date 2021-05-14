تكثف السلطات الإيطالية الضغط على تطبيق تيك توك للتأكد من عدم استخدام الأطفال أقل من الـ13 عاما للتطبيق. ووفق DW الألماني (الجمعة)، طالبت هيئة حماية البيانات الإيطالية أمس الأول «تيك توك» باتخاذ إجراءات أقوى لحماية القُصر وتطبيق الحد العمري. وحثت الهيئة «تيك توك» على سبيل المثال على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأطفال الصغار بين المستخدمين ووقف نشاطهم.وقال التطبيق الذي تمتلكه شركة بايت دانس الصينية: إن الخصوصية والأمن يمثلان أولوية قصوى خاصة عندما يتعلق الأمر بالمستخدمين الصغار، وفقا لما ذكرته وكالة «إدنكرونوس» الإيطالية للأنباء. ويسعى التطبيق لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان أن يكون مستخدموه ممن يبلغون من العمر 13 عاما أو أكثر. وكانت وفاة طفلة العشرة أعوام في صقلية في (يناير) الماضي أثارت صدمة في البلاد. وتردد أنها لقيت حتفها مخنوقة بعد المشاركة في تحدي فقدان الوعي. وفي أعقاب ذلك وبناء على طلب مسؤولي حماية البيانات في روما، بدأ إخضاع مستخدمي «تيك توك» لعملية جديدة للموافقة على العمر، وهي التي تريد إيطاليا تعزيزها.وقالت السلطات: «تمت إعادة فحص حسابات 12.5 مليون مستخدم في إيطاليا في الفترة ما بين (فبراير) و(أبريل) الماضيين».