حذر خبراء التقنية حول العالم مستخدمي «أبل» من وجود مليون تطبيق ضار في متجرها، مع رفض الشركة الأمريكية إزالتها، في وقت أكدت فيه إيقاف أكثر من 1.5 مليار دولار في المعاملات المحتمل أن تكون احتيالية خلال العام الماضي 2020.وقالت «أبل»: «أبقى الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والخبرة البشرية العملاء في متجرها على الإنترنت آمنين لهذا العام». ووفق «ديلي ميل» البريطانية، ألغت «أبل» تنشيط 244 مليون حساب عميل بسبب نشاط احتيالي ومسيء، ورفضت 424 مليون محاولة إنشاء حساب أخرى بسبب أنماط تتفق مع النشاط الاحتيالي.وأعلنت الشركة أنها تواجه معركة قانونية بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني بشأن فرض رسوم زائدة على ملايين العملاء في المملكة المتحدة لشراء تطبيقات في متجر التطبيقات الخاص بها. وقالت في منشور عبر الإنترنت: «كانت التهديدات موجودة منذ اليوم الأول لإطلاق «آب ستور» على «آيفون»، وقد ازداد حجمها وتطورها في الأعوام التي تلت ذلك. وبالمثل وسعت «أبل» جهودها لمواجهة تلك التهديدات، واتخذت خطوات لا هوادة فيها إلى الأمام لمكافحة هذه المخاطر على المستخدمين والمطورين على حد سواء».وكشفت شركة أبل أن أكثر من 180 ألف مطور جديد أطلقوا تطبيقهم الأول على متجر التطبيقات العام الماضي، وهناك الآن نحو 1.8 مليون تطبيق متاح للشراء. ومن بين مليون تطبيق ضار تم رفضها أو إزالتها رفض 215 ألف لانتهاك الخصوصية، بينما تم رفض 48 ألف تطبيق لاحتوائها على ميزات مخفية أو غير موثقة. ورفض 150 ألف تطبيق آخر لكونها بريدا عشوائيا أو مقلدا أو مضللا للمستخدمين، بينما تمت إزالة 95 ألفا بسبب الانتهاكات الاحتيالية.